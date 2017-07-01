Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере

Украинский полусредневес Иван Голуб (13-1, 11 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив единогласным решением судей американцу Джамонтею Кларку (12-0, 7 КО).
Голуб на протяжении всего был агрессором, но высоченный Кларк, работавший вторым номером, небезуспешно контратаковал, и в итоге именно американец одержал победу на картах всех трех судей со счетом 77:75, 77:75 и 79:73.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.