Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере

Украинский полусредневес Иван Голуб (13-1, 11 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив единогласным решением судей американцу Джамонтею Кларку (12-0, 7 КО).

Голуб на протяжении всего был агрессором, но высоченный Кларк, работавший вторым номером, небезуспешно контратаковал, и в итоге именно американец одержал победу на картах всех трех судей со счетом 77:75, 77:75 и 79:73.