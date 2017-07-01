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Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере

Украинец проиграл непобежденному американцу Джамонтею Кларку

  • 01.07.2017 10:34
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boxinghypestore.com. Иван Голуб (слева)
© boxinghypestore.com. Иван Голуб (слева)
Украинский полусредневес Иван Голуб (13-1, 11 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив единогласным решением судей американцу Джамонтею Кларку (12-0, 7 КО).
 
Голуб на протяжении всего был агрессором, но высоченный Кларк, работавший вторым номером, небезуспешно контратаковал, и в итоге именно американец одержал победу на картах всех трех судей со счетом 77:75, 77:75 и 79:73.

Источник — Boxingnews

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