Брат известного болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева, бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в тяжелом весе Тервел Пулев (4-0, 4 КО) одержал свою четвертую победу на профессиональном ринге, брутально нокаутировав во втором раунде боснийца Дражана Жанжанина (17-16, 16 КО).
Источник — Boxingnews
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