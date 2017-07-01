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Младший брат Пулева брутально нокаутировал Дражана Жанжанина

Тервел Пулев одержал четвертую победу на профессиональном ринге

  • 01.07.2017 12:05
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bnr.bg. Тервел Пулев
© bnr.bg. Тервел Пулев

Брат известного болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева, бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в тяжелом весе Тервел Пулев (4-0, 4 КО) одержал свою четвертую победу на профессиональном ринге, брутально нокаутировав во втором раунде боснийца Дражана Жанжанина (17-16, 16 КО).

Источник — Boxingnews

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