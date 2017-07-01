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Александр ПОВЕТКИН: «Готов сразиться с Фьюри, если он захочет»

Экс-чемпион мира – о расстановке сил в супертяжелом дивизионе

  • 01.07.2017 13:41
  • 127 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Александр Поветкин
© klitschko-brothers.com. Александр Поветкин
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, российский боксер Александр Поветкин, которому 1 июля предстоит встретиться в ринге с Андреем Руденко, поделился своими впечатлениями от состоявшегося 29 апреля поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также рассказал о планах на будущее.
 
По словам Поветкина, бой Кличко – Джошуа понравился фанатам, а сам он не исключает возможности проведения поединка против Тайсона Фьюри.
 
«Это был интересный и впечатляющий бой. И Кличко, и Джошуа были хороши в этом поединке, - рассказал Поветкин в интервью Worldboxingnews. - Этот бой понравился болельщикам, а Джошуа после нокдауна показал свою силу и победил. Мои будущие соперники? Мне импонирует Джошуа как боец. Хорош и Уайлдер. Но вы не должны забывать о Кличко, который все еще очень силен. Есть еще Тайсон Фьюри, хотя я не знаю, вернется ли он. Если он вернется и захочет боксировать со мной? Почему бы и нет? Я этому не удивлюсь. Тайсон Фьюри - очень интересный боксер, неудобный соперник. Если он захочет драться мо мной, я сделаю это. Но не уверен, что это может произойти сейчас, это разные ситуации. У нас есть своя цель, у Тайсона – своя».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Footballboy
    online
      Footballboy, 01.07.2017 13:53
    0
    Четыре стадии отношения к сексу у женщины:
    1. Никому, никому, никому.
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    4. Кому, кому, кому???

    Похоже, шо у витязя ситуация №4
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 01.07.2017 13:54
    0
    Только в боксе
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