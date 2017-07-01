Александр ПОВЕТКИН: «Готов сразиться с Фьюри, если он захочет»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, российский боксер Александр Поветкин, которому 1 июля предстоит встретиться в ринге с Андреем Руденко, поделился своими впечатлениями от состоявшегося 29 апреля поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, а также рассказал о планах на будущее.

По словам Поветкина, бой Кличко – Джошуа понравился фанатам, а сам он не исключает возможности проведения поединка против Тайсона Фьюри.

«Это был интересный и впечатляющий бой. И Кличко, и Джошуа были хороши в этом поединке, - рассказал Поветкин в интервью Worldboxingnews. - Этот бой понравился болельщикам, а Джошуа после нокдауна показал свою силу и победил. Мои будущие соперники? Мне импонирует Джошуа как боец. Хорош и Уайлдер. Но вы не должны забывать о Кличко, который все еще очень силен. Есть еще Тайсон Фьюри, хотя я не знаю, вернется ли он. Если он вернется и захочет боксировать со мной? Почему бы и нет? Я этому не удивлюсь. Тайсон Фьюри - очень интересный боксер, неудобный соперник. Если он захочет драться мо мной, я сделаю это. Но не уверен, что это может произойти сейчас, это разные ситуации. У нас есть своя цель, у Тайсона – своя».