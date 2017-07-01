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Где смотреть бой Поветкин – Руденко

33-летний украинец выйдет на ринг против Русского Витязя

  • 01.07.2017 16:17
  • 1367 просмотров
  • 4 комментария
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championat.com
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1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO). На кону встречи будут стоять вакантный интернациональный титул WBO и WBA Интерконти.

Обслуживать бой будет российский рефери Виктор Панин. Боковые судьи: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания).

Начало главного боя ориентировочно в 22:00. Посмотреть поединок можно будет на телеканале Xsport. 

Отметим, что 30 июня состоялась официальная церемония взвешивания. Поветкин показал на весах 103,4 кг, Руденко потянул на 107,3 кг.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    comentraktor
    online
      comentraktor, 01.07.2017 16:30
    +1
    1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники)
    Обслуживать бой будет российский рефери Виктор Панин
    Приехал бы в Тернополь, а рефери бы Фарион назначили
    Ссылка
    dynamofromdnepr
      dynamofromdnepr, 01.07.2017 16:31
    0
    Дерёться в рашке с веткой,а судит русский судья? Ну х3 даже...
    Ссылка
    lexaries
    online
    lexaries, 01.07.2017 16:57
    +3
    А зачем смотреть бой, в котором все известно до его начала? Могли бы хоть судью со стороны пригласить для приличия, хоть и это ни на что не повлияло бы.
    Ссылка
    Сергей Нагиев
    online
      Сергей Нагиев, 01.07.2017 17:03
    +1
    Кто-то этот дешевый цирк смотреть будет?
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