Где смотреть бой Поветкин – Руденко

1 июля в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO). На кону встречи будут стоять вакантный интернациональный титул WBO и WBA Интерконти.

Обслуживать бой будет российский рефери Виктор Панин. Боковые судьи: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания).

Начало главного боя ориентировочно в 22:00. Посмотреть поединок можно будет на телеканале Xsport.

Отметим, что 30 июня состоялась официальная церемония взвешивания. Поветкин показал на весах 103,4 кг, Руденко потянул на 107,3 кг.