Усик выступит во Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира в крузервейте по версии WBO, украинский боксер Александр Усик (12-0, 10 КО) подписал контракт со Всемирной боксерской (WBSS) и выступит в первом сезоне турнира.



Таким образом Усик стал четвертым обладателем чемпионского пояса, который выступит в турнире тяжеловесов, дополнив трио – Мурата Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC) и Юниер Дортикос (WBA Regular). Также, напомним, контракты с организацией подписали Кшиштоф Влодарчик, Марко Хук и Кшиштоф Гловацки.



Жеребьевка 1/4 финала World Boxing Super Series состоится 8 июля в Монако. Чемпионы мира будут «сеянными». Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале и финал в мае.



Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.