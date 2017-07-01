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Усик выступит во Всемирной боксерской суперсерии

Украинский боксер будет претендовать на 10 миллионов долларов

  • 01.07.2017 19:24
  • 672 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира в крузервейте по версии WBO, украинский боксер Александр Усик (12-0, 10 КО) подписал контракт со Всемирной боксерской (WBSS) и выступит в первом сезоне турнира.

Таким образом Усик стал четвертым обладателем чемпионского пояса, который выступит в турнире тяжеловесов, дополнив трио – Мурата Гассиев (IBF), Майрис Бриедис (WBC) и Юниер Дортикос (WBA Regular). Также, напомним, контракты с организацией подписали Кшиштоф Влодарчик, Марко Хук и Кшиштоф Гловацки.

Жеребьевка 1/4 финала World Boxing Super Series состоится 8 июля в Монако. Чемпионы мира будут «сеянными». Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы в январе-феврале и финал в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    ser_nat
    ser_nat, 01.07.2017 19:32
    +3
    Нормальная тема, Александру удачи!
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