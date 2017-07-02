Руденко уступил Поветкину по очкам

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (32-1, 23 КО) одержал победу единогласным решением судей в поединке с украинцем Андреем Руденко (31-3, 19 КО).
Начало боя получилось весьма необычным: в первом раунде Руденко получил травму шеи, из-за чего образовалась пауза и было опасения, что бой не продолжится. После того, как бой был возобновлен, Поветкин выигрывал раунд за раундом, но и Руденко иногда очень неплохо контратаковал.
После окончания 12 раундов судьи вынесли свой вердикт:120:109, 120:108 и 120:108 в пользу Александра Поветкина.
Таким образом, Поветкин завоевал интернациональный титул WBO и WBA Интерконти.
Источник — Sport.ua
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Результат предсказуемый. Да, техника у Руденко откровенно хромает на обе руки, тактика сугубо оборонительная, но были моменты в 6 и 7 раундах, когда в ближнем бою неплохо попадал котлеткину, но, увы, потом даже не пытался идти в атаку.
Все равно нужно сказать спасибо Руденко, что в 12-ом раунде не упал и не дал согнанному на поединок расийскому селебрети-бомонду испытать шовинистский экстаз.
З Джошуа і Ф'юрі ?
А тут йому мішок пику до крові розбив.
Потешный бокс. Рашабыдлу необходимы победы над Украиной, вот одну уже организовали.
Шо там пытаться??? Ни один уважающий себя боксер не выйдет на поединок против этого мельдониевого пельменя. Нашли не уважающего, вот и весь сказ.
Повторюсь - как спортсмена, я не могу Руденко в чем-то упрекнуть - он хоть попытался, черт возьми... хотя бы попробовал
Член на женский пол хоть стоит?
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