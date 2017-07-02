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Руденко уступил Поветкину по очкам

Украинский боксер не смог одолеть Русского Витязя

  • 02.07.2017 00:11
  • 1026 просмотров
  • 16 комментария
Метки
telegraf.com
© telegraf.com

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (32-1, 23 КО) одержал победу единогласным решением судей в поединке с украинцем Андреем Руденко (31-3, 19 КО).

Начало боя получилось весьма необычным: в первом раунде Руденко получил травму шеи, из-за чего образовалась пауза и было опасения, что бой не продолжится. После того, как бой был возобновлен, Поветкин выигрывал раунд за раундом, но и Руденко иногда очень неплохо контратаковал.

После окончания 12 раундов судьи вынесли свой вердикт:120:109, 120:108 и 120:108 в пользу Александра Поветкина.

Таким образом, Поветкин завоевал интернациональный титул WBO и WBA Интерконти. 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.07.2017 00:14
    +1
    Хорошо хоть заплатили за позор?
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.07.2017 00:14
    +6
    Я хоть попытался, черт возьми... хотя бы попробовал (из "Пролетая над гнездом кукушки")

    Результат предсказуемый. Да, техника у Руденко откровенно хромает на обе руки, тактика сугубо оборонительная, но были моменты в 6 и 7 раундах, когда в ближнем бою неплохо попадал котлеткину, но, увы, потом даже не пытался идти в атаку.

    Все равно нужно сказать спасибо Руденко, что в 12-ом раунде не упал и не дал согнанному на поединок расийскому селебрети-бомонду испытать шовинистский экстаз.
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    v_odessit
      v_odessit, 02.07.2017 00:15
    +1
    Ну такое...не неожидонность
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    saucheur
      saucheur, 02.07.2017 00:19
    -7
    как же хорошо это слово Руденко подходит для всей страны, куда не глянь, везде защемлено, ничего не осталось ни в спорте, ни в промышленности, нигде, везде одинаково ...... защемило
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    bonv
      bonv, 02.07.2017 00:21
    +1
    це пародія на бокс. Як і вся росія..
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 02.07.2017 00:21
    +5
    З ким там пельмень хотів битися ?
    З Джошуа і Ф'юрі ?
    А тут йому мішок пику до крові розбив.
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    Павел Цигульский
      Павел Цигульский, 02.07.2017 00:22
    -2
    Я в шоке! Какие вы журналисты провокаторы! Как вы все преподносите с такким душком неприятным! Фото Поветкина абсолютно не с этого боя! А наш боксер держался здорово за исключением когда все хотел отказаться от боя! Но молодец продолжил попадал здорово иногда но Поветкин все же более сильный! И еще одно прекратите мешать спорт с политикой
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.07.2017 00:24
    -1
    bonv, 02.07.2017 00:21
    це пародія на бокс. Як і вся росія..

    Потешный бокс. Рашабыдлу необходимы победы над Украиной, вот одну уже организовали.
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 00:24
    +1
    ManUtd, 02.07.2017 00:14
    Все равно нужно сказать спасибо Руденко, что в 12-ом раунде не упал и не дал согнанному на поединок расийскому селебрети-бомонду испытать шовинистский экстаз.
    За что спасибо??? За то что участвовал в этом рашистском цирке?
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.07.2017 00:25
    +2
    saucheur, 02.07.2017 00:19
    как же хорошо это слово Руденко подходит для всей страны, куда не глянь, везде защемлено, ничего не осталось ни в спорте, ни в промышленности, нигде, везде одинаково ...... защемило
    тебе не надоело занимайся садо-мазо? ну, не мучай себя - собирай пожитки и выдвигайся на восток по направлению к солнцеликому - там так хорошо, тебе точно понравится!
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.07.2017 00:28
    +1
    ManUtd, 02.07.2017 00:14
    Я хоть попытался, черт возьми... хотя бы попробовал (из "Пролетая над гнездом кукушки")Результат предсказуемый. Да, техника у Руденко откровенно хромает на обе руки, тактика сугубо оборонительная, но были моменты в 6 и 7 раундах, когда в ближнем бою неплохо попадал котлеткину, но, увы, потом даже не пытался идти в атаку.Все равно нужно сказать спасибо Руденко, что в 12-ом раунде не упал и не дал согнанному на поединок расийскому селебрети-бомонду испытать шовинистский экстаз.

    Шо там пытаться??? Ни один уважающий себя боксер не выйдет на поединок против этого мельдониевого пельменя. Нашли не уважающего, вот и весь сказ.
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 02.07.2017 00:29
    0
    На другой ветке писал напишу и тут, но уже коротко ... Нашему боксеру молодец , что выстоял весь бой , с учётом того , что боксер нуу не высокого уровня , так обычный середнячок... А Поветкин может этим довольствоваться , его уровень и то скоро думаю отберут, а что касается боя с Джошуа , то тут своей жопой быстро ринг прочуствует ...с Фьюри ? - мельдоний против кокаина , эпичная битва ))) что то говно что это
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.07.2017 00:29
    +2
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 00:24
    За что спасибо??? За то что участвовал в этом рашистском цирке?
    Я посмотрел весь поединок - не могу сказать, что Руденко где-то "плавил" или "сливал". Он боксировал на своем максимуме - увы, его техники не хватило, чтобы что-то весомое противопоставит котлеткину.
    Повторюсь - как спортсмена, я не могу Руденко в чем-то упрекнуть - он хоть попытался, черт возьми... хотя бы попробовал
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 02.07.2017 00:31
    +1
    saucheur, 02.07.2017 00:19
    как же хорошо это слово Руденко подходит для всей страны, куда не глянь, везде защемлено, ничего не осталось ни в спорте, ни в промышленности, нигде, везде одинаково ...... защемило

    Член на женский пол хоть стоит?
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    icebeer
    online
      icebeer, 02.07.2017 00:31
    +2
    Для руденко гроши не пахнут ... сцук.
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 02.07.2017 00:36
    0
    для куска говна под названием усритязь устроили пАбеду,ну и для зерья козломордого,кто верит в непабедимость паРаши....все мы видели как этот"боксер" стоял на коленях перед Кличко..
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