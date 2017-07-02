Я бы сказал не проиграл, а достойно выстоял, если взять что один олимпийский чемпион, а другой да...

Чому немає жодного слова про те, що мокшанський зал піднявся під час виконання українського славн...

зачем обижаешь "русского витязя"? по твоим словам он только с женщинами может боксирова...

А тем временем, Тарас Шелестюк нокаутом в 3 раунде выигрывает у Хесуса Родригеса.Всех с победой!

Титул "интерконти"... Эти пояса Вовка в 22-а года собирал, а не в почти 40-к как &quo...