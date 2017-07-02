Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) уверенно разобрался с мексиканцем Хесусом Альваресом Родригесом (15-3, 11 КО).
Уже в первом раунде украинец отправил своего соперника в нокдаун, а в третьем, после атаки мексиканца, встретил его двумя мощными хуками, после которых судья дал отмашку про завершение поединка
Taras Shelestyuk KO's Jesus Alvarez Rodriguez— UkraineAtamansBoxing (@UkraineAtamans) 2 июля 2017 г.
🇺🇦 Тарас Шелестюк нокаутував Хесус Альварес Родрігеcа
🎬https://t.co/jor3NCDXXA pic.twitter.com/oobBxk04JL
Источник — Sport.ua
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