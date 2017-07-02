Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шелестюк нокаутировал Родригеса

Украинец в первом раунде послал соперника в нокдаун, а в третьем закончил бой досрочно

  • 02.07.2017 09:14
  • 655 просмотров
  • 1 комментария
Метки
worldboxingnews.net. Тарас Шелестюк
© worldboxingnews.net. Тарас Шелестюк
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) уверенно разобрался с мексиканцем Хесусом Альваресом Родригесом (15-3, 11 КО).
 
Уже в первом раунде украинец отправил своего соперника в нокдаун, а в третьем, после атаки мексиканца, встретил его двумя мощными хуками, после которых судья дал отмашку про завершение поединка

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.