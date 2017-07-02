Пакьяо сенсационно уступил Хорну

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) потерпел сенсационное поражение в бою с молодым австралийцем Джеффом Хорном (17-0-1, 11 КО), уступив ему единогласным решением судей.

38-летний Пакьяо выглядел в ринге гораздо хуже, чем в свои лучшие годы - филиппинец явно постарел, заметно упала скорость, ухудшилась реакция, рефлексы - но все равно он был лучше своего молодого оппонента. Бой длился все 12 раундов, большинство из которых выиграл Пакьяо (например, на карте Дэна Рафаэля он победил со счетом 117:111, как и на карте Тедди Атласа), однако домашние стены и желание старого хитрого лиса Боба Арума сделать себе звезду на Австралийском континенте на имени легенды, которая и так вот-вот собиралась завершать карьеру, сделали свое дело, и судьи отдали победу Джеффу Хорну со счетом 115:113, 115:113 и 117:111.