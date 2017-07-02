Тарас ШЕЛЕСТЮК: «Это был хороший контрудар»

Украинский боксер Тарас Шелестюк поделился эмоциями после победы над Хесусом Альваресом Родригесом.
«Мы работали над этим с моим тренером Джоэлем Диасом. Когда я нашел свою дистанцию, то начал выбрасывать мощные удары. Когда я впервые поймал его, он упал, и это был нокдаун. Момент с нокаутом? Это хороший контрудар.
Я могу стать еще более агрессивным бойцом. Мы работали над этим, но это только первый наш лагерь. Мы будем работать дальше. Сейчас отдохну пару недель, а потом вернусь в зал, буду тяжело работать.
Я чувствую, что могу выдать еще большее агрессии, прессинга, контрударов и смогу биться с чемпионами», – сказал Шелестюк.
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.