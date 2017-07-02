Экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (26-1, 23 КО) успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от намибийца Джулиуса Индонго, брутально нокаутировав в четвертом раунде боксера из Италии Микеле Ди Рокко (41-3, 18 КО):
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.