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Трояновский брутально нокаутировал Ди Рокко

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе успешно вернулся в ринг после поражения от Индонго

  • 02.07.2017 10:24
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Р-Спорт. Эдуард Трояновский
© Р-Спорт. Эдуард Трояновский
Экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (26-1, 23 КО) успешно вернулся в ринг после разгромного поражения от намибийца Джулиуса Индонго, брутально нокаутировав в четвертом раунде боксера из Италии Микеле Ди Рокко (41-3, 18 КО):

Источник — Boxingnews

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