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ВИДЕО ДНЯ. Российские болельщики стоя слушают гимн Украины

Перед боем Поветкин – Руденко зрители поднялись со своих кресел во время исполнения гимна Украины

  • 02.07.2017 10:45
  • 463 просмотров
  • 2 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Российские болельщики стоя слушают гимн Украины

Перед началом боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденком были исполнены национальные гимны. Во время исполнения украинского гимна большинство зрителей поднялось со своих кресел.

Напомним, поединок проходил в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники). Победу в матче единогласным решением судей одержал Поветкин.

 

#гимнукраины #Руденко

Допис, поширений Margarita 👑Islamova (@mar.mari.ri)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 02.07.2017 11:06
    -4
    ...Ще би український прапор вивісили, а не жовто-СИНІЙ.... всрітязю спеціально підібрали 100%-прохідного суперника? ...не хочу образити Руденка, однак результат бою був зрозумілий ще місяць тому.
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 02.07.2017 11:14
    -1
    скоро будут слушать на коленях
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