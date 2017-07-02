Перед началом боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденком были исполнены национальные гимны. Во время исполнения украинского гимна большинство зрителей поднялось со своих кресел.
Напомним, поединок проходил в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники). Победу в матче единогласным решением судей одержал Поветкин.
Источник — Sport.ua
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