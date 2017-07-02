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Жіноча збірна України розпочинає виступи на чемпіонаті Європи

Українки візьмуть участь у континентальній першості у віковій групі юніорки та молодь

  • 02.07.2017 14:36
  • 222 просмотров
  • 2 комментария
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Сьогодні збірна України розпочинає виступи на Чемпіонаті Європи з боксу серед жінок у віковій групі юніорки та молодь. Головні змагання континенту прийматиме столиця Болгарії – місто Софія з 2 по 9 липня.
 
Склад нашої команди на континентальну першість:
 
Юніорки:
Вагова категорія 46 кг - Лакійчук Христина
Вагова категорія 48 кг - Фабуляк Вікторія
Вагова категорія 50 кг - Данилюк Віра
Вагова категорія 52 кг - Маудза Сніжана
Вагова категорія 54 кг - Маринчук Ярослава
Вагова категорія 57 кг - Булах Аміна
Вагова категорія 60 кг - Любух Марія
Вагова категорія 63 кг - Корець Вероніка
Вагова категорія 66 кг - Крисюк Олеся
Вагова категорія 70 кг - Козинська Вікторія
Вагова категорія 80 кг - Селітреннікова Тетяна
Вагова категорія +80 кг - Кривоніс Марія
 
Жінки-молодь:
Вагова категорія 48 кг - Безродна Олександра
Вагова категорія 51 кг - Лісінська Анастасія
Вагова категорія 54 кг - Рогова Катерина
Вагова категорія 57 кг - Харитонюк Олександра
Вагова категорія 60 кг - Сєдая Марія
Вагова категорія 64 кг - Старкова Діана
Вагова категорія 69 кг - Мелешко Наталія
Вагова категорія 75 кг - Махно Кароліна на
Вагова категорія 81 кг - Слюсар Єлізавета
Вагова категорія +81 кг -Ловчинська Марія
 
Старший тренер - Данилів Сергій Ігорович
Тренер-лікар - Коваль Любов Іванівна
Тренер - Кондрат Василь Олексійович
Тренер - Гордієнко Сергій Володимирович
Тренер - Чумаков Андрій Анатолійович
Суддя-рефері - Каракулов Микола Георгійович
Начальник команди - Молочко Анастасія Сергіївна
 

Источник — Федерация бокса Украины

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 14:44
    0
    А где же чемпионки Украины Екатерина Хижняк и Анастасия Шпанюк? Или у Данилова свои приоритеты, он не заинтересован что бы Украину представляли сильнейшие...
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    doktor09
      doktor09, 02.07.2017 14:52
    0
    Дык, кто больше заплатит...
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