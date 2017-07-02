Жіноча збірна України розпочинає виступи на чемпіонаті Європи

бегут с парашки как прокаженные) даже ОИ не привлекают их остаться. Хотя чему тут удивляться, люб...

цапи ми вам всерівно не пробачимо...ні ми,ні наші діти ні онуки...(спорт поза політикою,це СМІШНО...

чучело ,а где это у тебя НА Украине?

ага, а в Волховском и Брянском фронтах служили только жители Волхова и Брянска, а в Карельском -у...

Правду выше написали, скоро на коленях слушать будут. Мало кто ожидал что за Украину пол мира топ...