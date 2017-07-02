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Энтони ДЖОШУА: «Лас-Вегас может заставить кровь Кличко вновь закипеть»

Британский боксер считает, что бой в США станет дополнительным стимулом для украинца

  • 02.07.2017 14:53
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа поделился своим мнением относительно возможного реванша с Владимиром Кличко, а также рассказал, что, по его мнению, может стать дополнительным стимулом для украинца.
 
По словам Джошуа, он ждет решения Владимира и согласится с любым выбором украинского боксера. Именно поэтому британец имеет и план «Б» в виде возможного поединка с Пулевым.
 
«Сейчас мяч на стороне Кличко, - рассказал Джошуа Sky Sports. - Я в любом случае буду продолжать свою карьеру. Сейчас все зависит от того, захочет ли Владимир получить матч-реванш, или скажет: «Знаете, все, достаточно». Но чтобы он не решил, мы уважаем его и его решение. Вот потому мы рассматриваем план «Б» - вариант с Пулевым. Где и когда мы можем устроить бой с ним. Если моим следующим соперником станет Кличко – будет здорово. Если Пулев – будет здорово. Меня это не беспокоит».
 
Как отметил Джошуа, возможность провести реванш в Лас-Вегасе, на его взгляд, может стать дополнительным стимулом для Владимира выйти в ринг. «Владимир получил большое уважение в бою на «Уэмбли», хоть и програл. Вегас – мекка бокса, и это возможность. Но другой момент: Владимир так много достиг, есть ли у него еще мотивация? Думаю, что возможность провести бой в Вегасе заставит его кровь вновь закипеть».

Источник — Klitschko-brothers

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