Андрей РУДЕНКО: «Вообще не мог двигать шеей»

Украинский боксер Андрей Руденко получил травму шеи в поединке с россиянином Александром Поветкиным и пройдет дополнительное медобследование.
Александр Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.
«Это [травма] помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость, - сказал Руденко. - Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня».
«Но ничего такого не произошло, мог и я ему [Поветкину] тоже где-то в нижнем бою попасть», - добавил Руденко, отметив, что Поветкина ему не в чем винить, а сама атмосфера боя была бесконфликтной.
Украинский боксер также подтвердил информацию о том, что он рассматривал вариант досрочного завершения боя из-за повреждения. «Я вообще не мог двигать шеей и думал об этом [возможности сняться с поединка]», - отметил спортсмен.
Источник — ТАСС
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