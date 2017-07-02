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Андрей РУДЕНКО: «Вообще не мог двигать шеей»

Украинский боксер получил травму шеи в бою с Поветкиным и пройдет обследование

  • 02.07.2017 17:17
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tass.ru
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Украинский боксер Андрей Руденко получил травму шеи в поединке с россиянином Александром Поветкиным и пройдет дополнительное медобследование.

Александр Поветкин в субботу в 12-раундовом поединке с Руденко завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок едва не был остановлен в первом же раунде. После одного из ударов Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но в итоге, восстановившись, Руденко продолжил поединок.

«Это [травма] помешало мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость, - сказал Руденко. - Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня».

«Но ничего такого не произошло, мог и я ему [Поветкину] тоже где-то в нижнем бою попасть», - добавил Руденко, отметив, что Поветкина ему не в чем винить, а сама атмосфера боя была бесконфликтной.

Украинский боксер также подтвердил информацию о том, что он рассматривал вариант досрочного завершения боя из-за повреждения. «Я вообще не мог двигать шеей и думал об этом [возможности сняться с поединка]», - отметил спортсмен.

Источник — ТАСС

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