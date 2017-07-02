Андрей РУДЕНКО: «Вообще не мог двигать шеей»

И эти люди ржут над питерским стадионом...

Если крышу сделают как на картинке, не такой уж и совдеп будет

Головне, що трибуни високі.Але відсутність накриття над трибунами в рази зменшує відвідуваність в...

Нормальный стадик, не гоните. 11 тысяч самое оно для Житомира. Смысл там трибун на 30 штук делать...