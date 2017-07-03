Хьюи Фьюри готов драться с Поветкиным даже в России

Отец и тренер британского супертяжеловеса Хьюи Фьюри Питер Фьюри заявил в эфире телеканала BoxNation, что в случае победы Хьюи над чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером в сентябре его сын будет готов в своем следующем поединке встретиться с россиянином Александром Поветкиным где угодно - даже в России.
Напомним, что в субботу, 1 июля, Александр Поветкин победил единогласным решением судей украинца Андрея Руденко.
Источник — Boxingnews
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