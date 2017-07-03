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Хьюи Фьюри готов драться с Поветкиным даже в России

Британский супертяжеловес желает встретиться с Русским Витязем после победы над Джозефом Паркером

  • 03.07.2017 14:04
  • 191 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
Отец и тренер британского супертяжеловеса Хьюи Фьюри Питер Фьюри заявил в эфире телеканала BoxNation, что в случае победы Хьюи над чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером в сентябре его сын будет готов в своем следующем поединке встретиться с россиянином Александром Поветкиным где угодно - даже в России.
 
Напомним, что в субботу, 1 июля, Александр Поветкин победил единогласным решением судей украинца Андрея Руденко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    u.l.s.w
      u.l.s.w, 03.07.2017 14:14
    +1
    Пока Фьюри говорил эту фразу, где-то в лесу на тропинку упал сук.
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