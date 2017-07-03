Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МАРРИАГА: «Менеджер принял бой с Ломаченко без моего согласия»

Колумбиец заявляет, что все равно готов драться с украинцем

  • 03.07.2017 14:21
  • 159 просмотров
  • 0 комментария
Метки
commdiginews.com. Мигель Марриага
© commdiginews.com. Мигель Марриага
Колумбийский боксер Мигель Марриага (25-2, 21 КО), в бою с которым 5 августа в Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, рассказал, почему согласился на бой с украинцем, а также заявил, что переход в новую весовую категорию не станет для него проблемой.
 
По словам Марриаги, его команда получила предложение от Top Rank с возможностью выбора, а его промоутер отдал предпочтение бою с Ломаченко. «Когда мы с моим тренером встретились с промоутером – Рикардо Мальдонадо, он сказал, что разговаривал с представителями Top Tank и получил предложение провести поединок или с каким-то филиппинским боксером, не запомнил его имя, или с Василием Ломаченко, и менеджер взял на себя смелость принять бой с украинцем без моего предварительного согласия, - цитирует Марриагу Еl Нeraldo. - Я ответил: «Конечно, никаких проблем, я готов к этому бою. Знаю, что я не буду фаворитом в этом поединке, но бой даст мне хорошую возможность вновь заявить о себе, а также шанс выиграть титул чемпиона мира».
 
Для поединка с Ломаченко Марриаги придется подняться на одну весовую категорию выше, однако 30-летнего колумбийца это не смущает. «В своем последнем бою с Оскаром Вальдесом я весил 129 фунтов (бой с украинцем пройдет во втором полулегком весе – до 130 фунтов – прим. Кlitschko-brothers). У меня нет никаких проблем с этим весом».
 
Как отметил Марриага, он хочет провести реванш с Вальдесом, которому проиграл в апреле поединок за титул чемпиона мира WBO в полулегком весе. «Я хочу провести матч-реванш с Вальдесом. Все, кто видел этой бой, знают, что я сражался достойно и мог победить».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.