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Питер ФЬЮРИ: «Тайсон вернется, он нужен боксу»

Тренер британского боксера верит в своего подопечного

  • 03.07.2017 19:44
  • 152 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Питер Фьюри, дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что надеется на скорое возвращение своего племянника, который уже сбросил вес, в профессиональный бокс.

По словам Питера Фьюри, «Цыганский Король», не выходивший в ринг с ноября 2015 года, не может планировать дату своего первого боя после возвращения, поскольку все еще ждет решения Британского антидопингового агентства.

«Мы надеемся, что Тайсон вернется, - цитирует Питера Фьюри Sky Sports. – Наши юристы работают над этим, и мы просто ждем, когда получим зеленый свет. В настоящий момент Тайсон работает, вернулся в спортзал, сбросил вес. Думаю, что сейчас люди, когда он не боксировал длительное время, понимают, как много он принес в бокс как внутри ринга, так и вне его. Он нужен боксу, и он вернется».

Источник — Klitschko-brothers

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