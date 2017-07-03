Питер ФЬЮРИ: «Тайсон вернется, он нужен боксу»

Питер Фьюри, дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что надеется на скорое возвращение своего племянника, который уже сбросил вес, в профессиональный бокс.

По словам Питера Фьюри, «Цыганский Король», не выходивший в ринг с ноября 2015 года, не может планировать дату своего первого боя после возвращения, поскольку все еще ждет решения Британского антидопингового агентства.

«Мы надеемся, что Тайсон вернется, - цитирует Питера Фьюри Sky Sports. – Наши юристы работают над этим, и мы просто ждем, когда получим зеленый свет. В настоящий момент Тайсон работает, вернулся в спортзал, сбросил вес. Думаю, что сейчас люди, когда он не боксировал длительное время, понимают, как много он принес в бокс как внутри ринга, так и вне его. Он нужен боксу, и он вернется».