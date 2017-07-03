Денис ЛЕБЕДЕВ: «Такого Поветкина я еще не видел»

Чемпион мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил о своем удивлении тому, как российский супертяжеловес Александр Поветкин лихо начал бой за титулы WBO International и WBA Inter-Continental против украинца Андрея Руденко. В субботу в Москве Поветкин победил Руденко по итогам 12 раундов единогласным решением судей.

«Конечно, нам хотелось, чтобы Саня раньше закончил бой, но Руденко тоже вышел не номер отбывать. Он хотел победить, тем более, что на кону было два «ремня». Один старался побыстрее закончить, другой старался из всех сил выжить и тоже выиграть. И мы видели, что он (Руденко) довольно увесисто несколько раз попадал. И попадал красиво, четко, навстречу. Мне он очень понравился. Санек стал «гасить» с первого раунда, я такого Поветкина еще не видел. Это стало для меня откровением. Обычно он медленно начинает, целится, высматривает, а здесь сразу пошли атаки.

Саня вышел не как всегда. Обычно он разгоняется постепенно, накатывая с каждым раундом как паровоз. Исключение было лишь в бою с кубинцем (Майком Пересом), когда Саня нокаутировал противника в первом раунде, когда тот нарвался на встречный удар. Руденко тоже каждый раз бросался навстречу Саньку, и каждый раз украинец рисковал завалиться, но он доказал, что его голова неплохо держит удар», – считает Лебедев.

В первом раунде бой был прерван на несколько минут из-за жалоб Руденко на защемление в шее, но позднее поединок продолжился.

«Мне показалось, что, может быть, это был какой-то ход с его стороны, элемент хитрости, - отметил собеседник агентства. - А, может, это всего лишь мои догадки. Я лично на сто процентов уже поверил, что бой не возобновится. Наверняка так же думал и Поветкин. Пауза была слишком долгой. Мой тренер Марвин Самодио сказал мне потом, что просто не понял, что происходит. Такие вещи сбивают настрой. Они сродни ударам ниже пояса.

В этом поединке судьи очень лояльно отнеслись к Руденко, - обратил внимание Лебедев. - Ведь по правилам, если ты не продолжаешь бой сразу, то заканчиваешь его техническим нокаутом. Все, свободен. А в этом конкретном случае судьям надо отдать должное, что они дали людям возможность увидеть хорошее зрелище. Руденко сполна отработал бой, не сачковал. По-моему, он был в своей самой лучшей форме. Я это заметил сразу. А в середине поединка он выглядел превосходно, как ни в одном другом из своих боев. Кое-что у него даже получалось», – отметил Лебедев.