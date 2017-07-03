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Диллиан УАЙТ: «Уайлдер – это позор для супертяжелого веса»

Британский боксер считает, что Деонтей дерется только со слабыми соперниками

  • 03.07.2017 23:47
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klitschko-brothers.com. Диллиан Уайт
© klitschko-brothers.com. Диллиан Уайт

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт раскритиковал чемпиона мира по версии WBC в своей весовой категории – Деонтея Уайлдера, заявив, что тот дерется со слабой оппозицией и боится сразиться со стоящим соперником.

Уайт заявил, что его команда, озвучив сумму гонорара для Уайлдера в три миллиона долларов, предложила американцу гораздо больше денег, чем он заработал в своем последнем поединке против Джеральда Вашингтона.

«В этой игре никто не собирается давать друг другу что-либо, вы должны пойти за ним сами, - цитирует Уайта Sky Sports. – Такие бойцы, как Деонтей Уайлдер – это позор для супертяжелого веса.  У каждого из великих чемпионов были поражения, потому что они дрались с лучшими. Проблема Уайлдера в том, что последние 10 боев он дрался с никем. Мы предложили ему в пять раз больше денег, чем он заработал за свой последний бой. Но он не хочется драться. В чем проблема? Он знает, что я опасен, и знает, что проиграет поединок».

Уайт, который свой следующий поединок проведет 19 августа в андеркате поединка между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории Джулисом Индонго, заявил, что предстоящий бой в Америке – отличный шанс повысить свою популярность. «Это большое шоу. Думаю, что это первая полная унификация титулов за последние 20-30 лет. Все пояса на кону. Кроуфорд против Индонго – отличный бой! Мы пытаемся заполучить бой с Уайлдером, так что мне будет полезно показать себя в США и получить опыт поединков за рубежом».

Источник — Klitschko-brothers

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