Леннокс ЛЬЮИС: «Судейские решения – большая проблема бокса»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал бой легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном, который закончился крайне противоречивой победой Хорна единогласным решением судей.
«Это (противоречивые решения) большая проблема бокса. Хорн был очень хорошо готов, но мне трудно увидеть, каким образом он мог выиграть этот бой!», - написал Льюис в твиттере.
Источник — Boxingnews
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