Леннокс ЛЬЮИС: «Судейские решения – большая проблема бокса»

Щось comentaktora не видно, вчора дуже тішився що Динамо м'яч пропустили, а тут аж два і як щ...

Шесть из шести или "золотой" рекорд молодежно-юношеских команд "Динамо" Финал...

Где сейчас, кроме Киева, функционируют хорошие футбольные школы? Нигде! Поэтому родители которые ...

Вот мне почему то кажется, что матчи самые привлекательные для зрителя уйдут на футболы, а на ут-...

Пробовал, их там нет! (и это кстати вопрос к шд, а не к болельщикам ДК) Но я уверен что по перв...

Лучше вообще вообще квадрат Малевича смотреть, чем Круторогова с Малингвским слушать

Ну задовбали. І коню зрозуміло, що єдиний пул - це те, від чого можна відштовхуватися у відроджен...