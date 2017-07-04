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Иван Редкач попал в аварию в США, боксер в реанимации

О состоянии здоровья украинца пока не известно

  • 04.07.2017 10:38
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Машина Редкача после аварии
© Машина Редкача после аварии

Иван Редкач (20-3-1, 16 КО), украинский боксер легкой весовой категории, попал в серьезную аварию в США. Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались из ужина в Малибу домой. На одном участке дороги Редкач не сумел справиться с управлением и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации. О его состоянии будет известно позже.

Расстояние от Малибу до больницы 41 км.

За несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку при подготовке к возвращению в ринг, которое, должно состояться 9 сентября. После занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и на кого-то злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт.

Источник — Xsport

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