Промоутер Джошуа: «Кличко согласится на реванш с Энтони»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, заявил, что рассчитывает получить согласие Владимира Кличко на матч-реванш с его подопечным, а если украинец решит не проводить повторный поединок, то британский боксер встретится с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым, для боя с которым уже зарезервирована арена.

По словам Хирна, Владимир может согласиться на матч-реванш при условии, что поединок пройдет за пределами Великобритании. Если же украинец откажется активировать эту опцию, то 28 октября в Кардиффе на стадионе «Миллениум» Джошуа встретится с Кубратом Пулевым. Валлийская арена уже забронирована под это возможное событие.

«Лас-Вегас является лидером среди претендентов на проведение матча-реванша между Энтони и Владимиром, - рассказал Хирн в интервью Mirror. – В следующие две недели мы определимся с датой и ареной. На мой взгляд, Кличко согласится на бой, если он будет за границей, и не думаю, что он захочет боксировать в Кардиффе. Мне кажется, что Владимир согласится на матч-реванш, поскольку он наслаждался последним событием и захочет устроить еще один большой бой. Не думаю, что для него в этом случае деньги – главный вопрос. Местом для матча-реванша может быть Вегас, может – Нигерия, но в плане логистики первый вариант лучше. Если Владимир не захочет проводить этот поединок, то мы будем драться с Пулевым 28 октября в Кардиффе».