Поддержи Василия Ломаченко в Лос-Анджелесе!

5 августа в Лос-Анджелесе чемпион мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко проведет очередную защиту своего чемпионского титула в бою против колумбийца Мигеля Мариага. Официальный фан-клуб братьев Кличко вместе со Sport.ua организовал фан-тур в поддержку нашего чемпиона, в рамках которого можно будет не только поболеть за Василия, но и оценить красоты Лос-Анджелеса.
Программа тура:
2 августа – вылет из Киева в Лос-Анджелес, поселение в отеле Hilton (4 звезды)
3 августа – посещение открытой тренировки Василия Ломаченко и Мигеля Мариага. В свободное время рекомендуем посетить побережье Тихого океана.
4 августа – посещение церемонии взвешивания с участием Василия Ломаченко и Мигеля Мариага
5 августа – посещения боя Василия Ломаченко и Мигеля Мариага
6 августа – вылет из Лос-Анджелеса в Киев
Стоимость программы 1995 $ + билет на бокс + консульский сбор за оформление визы
Включены в цену:
— Проживание в отеле Hilton (категория 4 звезды), двухместные номера (4 ночи)
— Завтраки
— Авиперелет Киев — Лос-Анджелес — Киев
— Посещения открытой тренировки и церемонии взвешивания c участием Василия Ломаченко
— Вышиванка «За Украину» от партнера фан-тура молодого киевского бренда kuberten.com.ua
— Налоги
Стоимость тура может меняться из-за изменения цена на авиабилеты.
Возможен подбор индивидуального тура и поселение в гостиницах более высокого класса.
Возможна помощь в приобретении билетов на бой.
Справки: sport_tour@ukr.net
Источник — Sport.ua
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