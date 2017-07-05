Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Поддержи Василия Ломаченко в Лос-Анджелесе!

Фан-клуб братьев Кличко и Sport.ua предлагают поддержать нашего боксера в США

  • 05.07.2017 13:45
  • 628 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gettyimages.com
© gettyimages.com
5 августа в Лос-Анджелесе чемпион мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко проведет очередную защиту своего чемпионского титула в бою против колумбийца Мигеля Мариага. Официальный фан-клуб братьев Кличко вместе со Sport.ua организовал фан-тур в поддержку нашего чемпиона, в рамках которого можно будет не только поболеть за Василия, но и оценить красоты Лос-Анджелеса. 
 
Программа тура:
 
2 августа – вылет из Киева в Лос-Анджелес, поселение в отеле Hilton (4 звезды)
3 августа – посещение открытой тренировки Василия Ломаченко и Мигеля Мариага. В свободное время рекомендуем посетить побережье Тихого океана.
4 августа – посещение церемонии взвешивания с участием Василия Ломаченко и Мигеля Мариага
5 августа – посещения боя Василия Ломаченко и Мигеля Мариага
6 августа – вылет из Лос-Анджелеса в Киев
Стоимость программы 1995 $  + билет на бокс + консульский сбор за оформление визы 
 
Включены в цену:
 
— Проживание в отеле Hilton (категория 4 звезды), двухместные номера (4 ночи)
— Завтраки
— Авиперелет Киев — Лос-Анджелес — Киев
— Посещения открытой тренировки и церемонии взвешивания c участием Василия Ломаченко
— Вышиванка «За Украину» от партнера фан-тура молодого киевского бренда kuberten.com.ua
— Налоги  
 
Стоимость тура может меняться из-за изменения цена на авиабилеты. 
 
Возможен подбор индивидуального тура и поселение в гостиницах более высокого класса.  
 
Возможна помощь в приобретении билетов на бой. 
 
Справки: sport_tour@ukr.net 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.