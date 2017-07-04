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Промотуер Паркера: За бой с Хью Фьюри Джозеф получит семизначную сумму

Дэвид Хиггинс поделился ожиданиями от предстоящего поединка

  • 04.07.2017 12:22
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Дэвид Хиггинс, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландца Джозефа Паркера, рассказал о финансовой составляющей намеченного на 23 сентября в Манчестере поединка его подопечного против британца Хью Фьюри.

Как отметил Хиггинс, команда Паркера согласилась провести бой в Британии по финансовым соображениям. Выиграв торги на первый бой, который не состоялся 6 мая в Окленде из-за травмы Фьюри, промоутерская компания Хиггинса в этот раз решила не рисковать, отстояв свои аргументы в ходе переговоров.

«Причина, по которой бой состоится в Великобритании – условия, на которых будет проходить поединок. Мы заключили сделку, отстояв наши требования. В прошлый раз у нас были вопросы, с которыми не соглашалась команда Фьюри, и пришлось идти на большие расходы. В этот раз все было по-другому: есть контракт, в котором все условия согласованы – аванс, размер ринга и т.д».

По словам Хиггинса, гонорар Паркера за бой с Фьюри составит семизначную сумму, однако назвать точный размер вознаграждения своего боксера промоутер отказался, сославшись на коммерческую тайну. «Гонорар будет из семи цифр, но я не хочу обсуждать сейчас частное соглашение. Мы уверены, что Джозеф выиграет у Фьюри, победив его в родном городе для британца. В таком случае, интерес к Паркеру будет расти и следующим летом мы могли бы провести поединок против Джошуа на «Уэмбли».

Источник — Klitschko-brothers

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