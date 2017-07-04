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Мэнни Пакьяо не исключает возможности завершения карьеры

Один из лучших боксеров современности примет решение о дальнейшей карьере после отдыха

  • 04.07.2017 15:50
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Getty Images. Мэнни Пакьао
© Getty Images. Мэнни Пакьао
Филлипинский боксер Мэнни Пакяьо заявил, что не исключает возможность завершения карьеры.
 
Один из лучших боксеров современности отметил, что еще не задумывался о уходе с ринга, однако вполне может быть, что сейчас самое подходящее время повесить перчатки на гвоздь.
 
«Я прислушиваюсь ко всем людям, которые меня окружают, но сейчас мне хочется отдохнуть и восстановить силы после поединка с Хорном. После этого можно будет подумать о дальнейшей карьере» - рассказал Пакьяо.
 

Источник — ABC

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