Мэнни Пакьяо не исключает возможности завершения карьеры

Филлипинский боксер Мэнни Пакяьо заявил, что не исключает возможность завершения карьеры.

Один из лучших боксеров современности отметил, что еще не задумывался о уходе с ринга, однако вполне может быть, что сейчас самое подходящее время повесить перчатки на гвоздь.

«Я прислушиваюсь ко всем людям, которые меня окружают, но сейчас мне хочется отдохнуть и восстановить силы после поединка с Хорном. После этого можно будет подумать о дальнейшей карьере» - рассказал Пакьяо.