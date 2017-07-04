Мэнни Пакьяо не исключает возможности завершения карьеры

Филлипинский боксер Мэнни Пакяьо заявил, что не исключает возможность завершения карьеры.
Один из лучших боксеров современности отметил, что еще не задумывался о уходе с ринга, однако вполне может быть, что сейчас самое подходящее время повесить перчатки на гвоздь.
«Я прислушиваюсь ко всем людям, которые меня окружают, но сейчас мне хочется отдохнуть и восстановить силы после поединка с Хорном. После этого можно будет подумать о дальнейшей карьере» - рассказал Пакьяо.
Напомним, что Пакьяо сенсационно проиграл Хорну.
Источник — ABC
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