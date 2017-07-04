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Эдди ХИРН: «Думаю, Кличко согласится на реванш за границей»

Промоутер Энтони Джошуа рассказал о возможном месте проведения реванша

  • 04.07.2017 17:31
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Getty Images. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© Getty Images. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) - действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO , заявил, что наиболее вероятным местом проведения реванша его клиента с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) является Лас-Вегас. 
 
«Вегас является фаворитом. Все решится в ближайшие пару недель. Думаю, что Кличко согласится на реванш за границей, а в Кардифф он ехать не станет.
 
В последний раз он наслаждался тем, что участвовал в таком масштабном событии, так что для Владимира не в деньгах основная мотивация. Это может быть в Вегасе, может в Нигерии. С логистикой проще провести в Штатах. Что касается нас, то запасным вариантом для Энтони является бой с Пулевым, который может состояться 28 октября в Уэльсе».

Источник — Daily Mirror

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