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Усик является безоговорочным фаворитом на победу в WBSS

Букмекеры начали принимать ставки на Всемирную боксерскую серию

  • 04.07.2017 20:15
  • 631 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Александр Усик
© klitschko-brothers.com. Александр Усик
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, по мнению букмекеров, является безоговорочным фаворитом на победу в турнире WBSS, который определит лучшего боксера мира в этой весовой категории.
 
Букмекерская компания Paddy Power принимает ставки на победу Усика в турнире WBSS в расчете 5 к 6, т.е., поставив на украинца 6 долларов в случае его победы вы сможете выиграть всего 5.
 
Шансы на победу у чемпионов WBC и IBF - Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева соответственно - оцениваются из расчета 4 к 1, у «регулярного» чемпиона WBA Юниера Дортикоса - 8 к 1, у экс-чемпионов мира Марко Хука и Кшиштофа Влодарчика - 20 к 1 и 25 к 1 соответственно. Ставки на победу в турнире WBSS Кшиштофа Гловацки и Дмитрия Кудряшова пока не принимаются, поскольку их участие еще не подтверждено официально организаторами.
 
В то же время, другая букмекерская контора William Hill пока принимает ставки на победу только четырех боксеров. Коэффициент на победу в турнире Александра Усика здесь равен единице (т.е., 1 выигранный доллар на 1 поставленный, в случае его победы), шансы на победу Майриса Бриедиса оцениваются из расчета 7 к 2, Мурата Гассиева - 4 к 1, а Марко Хука - 16 к 1.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 04.07.2017 20:23
    0
    Марко Хука совсем уже списали.
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    Jeck
      Jeck, 04.07.2017 20:40
    +2
    "Букмекерская компания Paddy Power принимает ставки на победу Усика в турнире WBSS в расчете 5 к 6, т.е., поставив на украинца 6 долларов в случае его победы вы сможете выиграть всего 5."
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    sedi1989
    online
      sedi1989, 04.07.2017 20:47
    0
    Jeck, 04.07.2017 20:40
    "Букмекерская компания Paddy Power принимает ставки на победу Усика в турнире WBSS в расчете 5 к 6, т.е., поставив на украинца 6 долларов в случае его победы вы сможете выиграть всего 5."

    спеши налетай
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