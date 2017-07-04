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ФОТО ДНЯ: Невероятно растолстевший Рикки Хаттон

Бывший чемпион мира набрал пару десятков лишних килограммов

  • 04.07.2017 22:02
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allfight.ru. Рики Хаттон
© allfight.ru. Рики Хаттон

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе 36-летний британец Дэвид Хэй показал свое фото с другим британским экс-чемпионом мира в двух весовых категориях 38-летним Рикки Хэттоном, который после завершения карьеры набрал немало лишнего веса.

«Мы немного ближе в весе, чем во времена его выступлений, но он все еще может ударить!», - подписал Дэвид Хэй это фото:

 

Источник — Boxingnews

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