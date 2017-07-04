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Джеймс Тони бросил вызов Рою Джонсу

Спустя 23 года после первого боя Тони жаждет реванша

  • 04.07.2017 23:41
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Getty Images. Рой Джонс-младший и Джеймс Тони
© Getty Images. Рой Джонс-младший и Джеймс Тони
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 48-летний американец Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) решил повременить с уходом на давно заслуженный отдых - он решил бросить вызов своему ровеснику и бывшему сопернику Рою Джонсу (65-9, 47 КО).
 
«Эй, Рой Джонс, где ты? Я хочу реванша!», - написал Джеймс Тони на своей странице в Instagram.
 
Напомним, что Джонс и Тони встречались в ринге 23 года назад - в ноябре 1994 года. Победу единогласным решением судей одержал в том бою Рой Джонс.

Источник — Boxingnews

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