Джеймс Тони бросил вызов Рою Джонсу

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 48-летний американец Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) решил повременить с уходом на давно заслуженный отдых - он решил бросить вызов своему ровеснику и бывшему сопернику Рою Джонсу (65-9, 47 КО).

«Эй, Рой Джонс, где ты? Я хочу реванша!», - написал Джеймс Тони на своей странице в Instagram.

Напомним, что Джонс и Тони встречались в ринге 23 года назад - в ноябре 1994 года. Победу единогласным решением судей одержал в том бою Рой Джонс.