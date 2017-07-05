Иван РЕДКАЧ: «Врачи поставили диагноз – шок»

Иван Редкач (20-3-1, 16 КО), украинский боксер легкой весовой категории, который вечером в понедельник 3 июля попал в аварию в США, чувствует себя нормально. Информация о том, что спортсмена забрали в реанимацию, не подтвердилась, врачи поставили ему диагноз «шоковое состояние» и рекомендовали неделю оставаться под их наблюдением. Об этом сообщил сам боксер.

- Простите, что не отвечал так долго, сейчас все хорошо. Состояние нормализовалось, но шок сильный.

- Что говорят врачи?

- Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз «шок» и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением.

- У тебя есть физические повреждения?

- Только царапины от стекла. Все хорошо будет.

- Как долго будешь в больнице?

- До пятницы.