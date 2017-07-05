Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван РЕДКАЧ: «Врачи поставили диагноз – шок»

Украинский боксер рассказал о последствиях аварии, в которую он попал

  • 05.07.2017 09:26
  • 671 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Иван Редкач
© klitschko-brothers.com. Иван Редкач

Иван Редкач (20-3-1, 16 КО), украинский боксер легкой весовой категории, который вечером в понедельник 3 июля попал в аварию в США, чувствует себя нормально. Информация о том, что спортсмена забрали в реанимацию, не подтвердилась, врачи поставили ему диагноз «шоковое состояние» и рекомендовали неделю оставаться под их наблюдением. Об этом сообщил сам боксер.

- Простите, что не отвечал так долго, сейчас все хорошо. Состояние нормализовалось, но шок сильный.

- Что говорят врачи?
- Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз «шок» и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением.

- У тебя есть физические повреждения?
- Только царапины от стекла. Все хорошо будет.

- Как долго будешь в больнице?
- До пятницы.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.