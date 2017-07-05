Энтони ДЖОШУА: «Готовясь к поединкам, мы работаем на пределе»

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о секретах подготовки, питания и восстановления, поделился некоторыми своими наблюдениями и признался, что любит играть в футбол и настольный теннис.

Как рассказал Джошуа, обычно на восстановления после боя ему требуется две-три недели. Правда, если поединок был сложным, то период отдыха может затянуться. «Все зависит от менталитета, — рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. – Кто-то хочет отдыхать дольше, кому-то хватает недели. Многое зависит от тренировочного лагеря. Мы всех проходим через тяжелые этапы подготовки, работая на пределе. Если у вас был легкий бой, вам нужно отойти от тренировочного лагеря, и для этого потребуются две-три недели. Но если у вас были тяжелый бой и тяжелый тренировочный лагерь, отдыхайте дольше. Держите свое тело в форме, но не боксируйте и не спаррингуйте, потому что вы истощены, и вам нужно дать организму восстановиться».

Как отметил Джошуа, вернувшись в спортзал после отдыха, важно обратить внимание на кардио-тренировки. «Например, работа на велотренажере или езда на велосипеде. Кардио-тренировка снимает давление с ваших суставов. Плавание – тоже хорошо. Этот вид спорта укрепляет мышцы, держит их в тонусе, помогает сердечно-сосудистой системе. К тому же вы не скачете по улице, а просто поддерживаете свое тело в форму. А вот с работой с отягощениями лучше повременить. Минимум – четыре недели отдыха. Когда вы сражаетесь на ринге, то даете едва ли не максимальную нагрузку на все мышцы, поэтому вам надо дать им отдохнуть, прежде чем снова начать тренировки».

Джошуа признался, что кроме бокса увлекается и другими видами спорта. «Очень хорош футбол. Люблю бадминтон, настольный и большой теннис. Пробовал сквош и баскетбол. Что нравится больше? Настольный теннис».

Рассказал Джошуа и о своем рационе после победы над Владимиром Кличко. «Это были карточка и стейк», — признался британец.