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Дмитрий Кудряшов стал седьмым участником Всемирной боксерской серии

Российский боксер подтвердил участие в WBSS

  • 05.07.2017 14:04
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Getty Images. Дмитрий Кудряшов
© Getty Images. Дмитрий Кудряшов
Российский боксер Дмитрий Кудряшов примет участие в турнире Всемирной боксерской суперсерии в рамках первого тяжелого веса, жеребьевка которого 8 июля состоится в Монако.
 
Ранее в турнире подтвердили свое участие чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик. По неофициальной информации, свое согласие на выступление в турнире дал и Кшиштоф Гловацки.
 
«Турнир заполнен чемпионами, но ни у кого нет лучшего коэффициента побед нокаутами, чем у меня. Я очень уважаю своих коллег, но тот, кто встанет у меня на пути, будет нокаутирован», — цитирует Кудряшова BoxingScene.
 
Напомним, что согласно регламента турнира, чемпионы при жеребьевке будут «сеяными», так что Кудряшов уже в четвертьфинале может встретиться с Усиком. 

Источник — Klitschko-brothers

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