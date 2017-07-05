Дмитрий Кудряшов стал седьмым участником Всемирной боксерской серии

Российский боксер Дмитрий Кудряшов примет участие в турнире Всемирной боксерской суперсерии в рамках первого тяжелого веса, жеребьевка которого 8 июля состоится в Монако.
Ранее в турнире подтвердили свое участие чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик. По неофициальной информации, свое согласие на выступление в турнире дал и Кшиштоф Гловацки.
«Турнир заполнен чемпионами, но ни у кого нет лучшего коэффициента побед нокаутами, чем у меня. Я очень уважаю своих коллег, но тот, кто встанет у меня на пути, будет нокаутирован», — цитирует Кудряшова BoxingScene.
Напомним, что согласно регламента турнира, чемпионы при жеребьевке будут «сеяными», так что Кудряшов уже в четвертьфинале может встретиться с Усиком.
Источник — Klitschko-brothers
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