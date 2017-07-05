Александр УСИК: «Отдыхать будем на пенсии, а сейчас - пахать»

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 10 КО) во время прямого эфира в Instagram рассказал о своих тренировочных буднях в Буковели (Ивано-Франковская область), а также сообщил, когда отправится на жеребьевку будущего турнира WBSS, в котором примет участие.

«Сейчас я нахожусь в Буковеле, где проходит мой тренировочный лагерь. Катаюсь на великах, бегаю, плаваю, много кушаю, и вот, общаюсь с болельщиками. Отдых? Как говорил мой первый тренер: отдыхать будем на пенсии, а сейчас будем пахать.

Послезавтра (6 июля) мы летим в Монако на жеребьевку, там станет ясно, с кем я буду боксировать первый бой. Сама жеребьевка будет 8-9 числа, после этого также станет известна и дата моего первого боя».