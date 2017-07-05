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Джозеф ПАРКЕР: «Если я не нокаутирую Фьюри, то выиграю по очкам»

Новозеландский боксер уверен в своей побуде над британцем

  • 05.07.2017 17:17
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klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер (справа)
© klitschko-brothers.com. Джозеф Паркер (справа)
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер поделился своими планами на поединок против Хью Фьюри, запланированный на 23 сентября в Манчестере, а также признался, что будет присутствовать на «разминочным» бою своего будущего оппонента, который в эту субботу пройдет в Лондоне.
 
Как отметил Паркер, который уже начал полноценную подготовку к бою, во время тренировочного лагеря он будет уделять большое внимание изучению будущего соперника, но сам поединок рассматривает как обычную работу, не сомневаюсь в своей победе.
 
«Я буду готовиться точно также как и своим предыдущим боям, - заявил Паркер. – Я знаю, что сейчас хватает тех, кто сомневается в моей победе, но ведь драться буду я. Пусть все они поменьше говорят, а попробуют выиграть хотя бы один бой. Я не собираюсь рассказывать, что я буду делать. Но если я не нокаутирую Фьюри, то выиграю по очкам».
 
За действиями своего оппонента в «боевых» условия Паркер может наблюдать уже в эту субботу – команда новозеландского боксера будет присутствовать на «разогревочном» бою Фьюри 8 июля. «Мы будем изучать его, наблюдать за ним и смотреть, как он действует в бою, анализируя его сильные и слабые стороны. Фьюри много двигается, хорошо чувствует ринг и дистанцию. Я должен преследовать его, бить по корпусу, а потом надеюсь «поймать» его ударом в подбородок».

Источник — Klitschko-brothers

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