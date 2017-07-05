ФОТО ДНЯ: Тайсон Фьюри снова начал худеть

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, действительно чуть сбросил вес, подтвердив заявления своего тренера и дяди Питера Фьюри.

Об этом можно судить по совместной фотографии Питера, «Цыганского Короля» и британского супертяжа Дэвида Аллена, сделанной в спортзале, где тренируется семья Фьюри. «Приятно видеть Дэвида сегодня утром в нашем спортзале. Лучший парень» - так прокомментировал фото Питер Фьюри.