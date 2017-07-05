Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ: Тайсон Фьюри снова начал худеть

Британский боксер во второй раз пытается избавится от лишних килограммов

  • 05.07.2017 18:59
  • 852 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, действительно чуть сбросил вес, подтвердив заявления своего тренера и дяди Питера Фьюри.
 
Об этом можно судить по совместной фотографии Питера, «Цыганского Короля» и британского супертяжа Дэвида Аллена, сделанной в спортзале, где тренируется семья Фьюри. «Приятно видеть Дэвида сегодня утром в нашем спортзале. Лучший парень» - так прокомментировал фото Питер Фьюри. 
 
 

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    terrikon
    online
      terrikon, 05.07.2017 19:35
    0
    И от радости забыл одеть штаны.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.