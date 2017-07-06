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Владимир Кличко – в топ-5 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Украинский боксер расположился на четвертой строчке списка

  • 06.07.2017 07:38
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Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко вошел в первую пятерку рейтинга авторитетного специализированного издания The Ring Magazine, чьи пояса и «табели о рангах» котируются на уровне официальных, а иногда и выше.

Владимир расположился на третьей, а, если учитывать чемпиона, выносящегося за рамки, то на четвертой строчке обновленного рейтинга издания. Возглавляет список экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем в допингом и наркотиками, но не потерявший ни один пояс на ринге. На второй позиции – действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. Третьим идет обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер. Замыкает пятерку лучших болгарин Кубрат Пулев.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Чемпион: Тайсон Фьюри
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. ВЛАДИМИР КЛИЧКО
4. Кубрат Пулев
5. Луис Ортис
6. Джозеф Паркер
7. Александр Поветкин
8. Энди Руис
9. Диллиан Уайт
10. Доминик Бризил

Источник — Klitschko-brothers

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