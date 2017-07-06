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Австралийцы устроили парад в честь победы Хорна над Пакьяо

В торжествах приняли участие тысячи жителей Брисбена

  • 06.07.2017 11:00
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

В Брисбене состоялся парад в честь победы австралийца Джеффа Хорна над знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

В торжествах приняли участие тысячи жителей города. После окончания парада мэр Брисбена Грэм Квирк вручил Хорну символический ключ от города.

«Я не ожидал, что столько людей придут поприветствовать меня и выразить свою поддержку. Разве это не потрясающе, - цитирует Хорна ВoxingScene. – Я пока еще только начинаю осознавать, что стал чемпионом мира. Но видя все победы все эти улыбающиеся лица, понимаешь, что все это реально».

Источник — Klitschko-brothers

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