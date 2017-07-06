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ЕЛИСЕЕВ: «Мы с удовольствием устроим реванш с Поветкиным в Украине»

Представитель Андрея Руденко сообщил, что не против провести реванш в Украине, если найдется спонсор

  • 06.07.2017 12:16
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Getty Images. Андрей Руденко
© Getty Images. Андрей Руденко
Промоутер Андрея Руденко Владислав Елисеев рассказал, на каких условиях может состояться реванш украинского боксера с россиянином Александром Поветкиным. 
 
— Вы как-то сказали, что хотите еще раз встретиться с Поветкиным… 
— Я этого не говорил. Меня спросили о матче-реванше, и я ответил, что если команда Александра предложит такой вариант - мы согласимся. Сам я о реванше не говорил. 
 
— В контракте не было такой опции? 
— Нет, такой пункт отсутствовал.
 
— Если переговоры о реванше начнутся, вы будете настаивать, чтобы поединок прошел в Украине?
— Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся в Украине, перед болельщиками Андрея. У него здесь очень много поклонников. Но все упирается в финансовую составляющую. Если найдется человек, который выделит на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроим в Украине этот поединок. 
 

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