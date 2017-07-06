ЕЛИСЕЕВ: «Мы с удовольствием устроим реванш с Поветкиным в Украине»

Промоутер Андрея Руденко Владислав Елисеев рассказал, на каких условиях может состояться реванш украинского боксера с россиянином Александром Поветкиным.

— Вы как-то сказали, что хотите еще раз встретиться с Поветкиным…

— Я этого не говорил. Меня спросили о матче-реванше, и я ответил, что если команда Александра предложит такой вариант - мы согласимся. Сам я о реванше не говорил.

— В контракте не было такой опции?

— Нет, такой пункт отсутствовал.

— Если переговоры о реванше начнутся, вы будете настаивать, чтобы поединок прошел в Украине?

— Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся в Украине, перед болельщиками Андрея. У него здесь очень много поклонников. Но все упирается в финансовую составляющую. Если найдется человек, который выделит на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроим в Украине этот поединок.