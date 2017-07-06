Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Усик может выиграть эксклюзивный чемпионский пояс от WBC

Именно такой пояс получил Флойд Мейвезер после победы над Мэнни Пакьяо

  • 06.07.2017 14:23
  • 432 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, который примет участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в случае победы в турнире получит эксклюзивный «Бриллиантовый» чемпионский  пояс от WBC.

Всемирный боксерский совет представил свою награду победителю Всемирной боксерской суперсерии, презентовав «Бриллиантовый» чемпионский пояс. Этот пояс вручается в очень редких случаях и только в боях выдающихся боксеров. Например, именно его получил Флойд Мейвезер после победы над Мэнни Пакьяо.

«Предстоящий турнир – сражение лучших бойцов дивизиона, - прокомментировал предстоящее событие президент WBC Маурисио Сулейман. – Легких боев не будет, и кто бы не победил, он будет считаться одним из лучших боксеров в мире. Поэтому мы гордимся тем, что WBC также представлена в турнире, на кону в котором будет стоять высшая награда нашей организации».

Напомним, что свое участие в в турнире подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик. По неофициальной информации, свое согласие на выступление в турнире дал и Кшиштоф Гловацки.

Жеребьевка турнира пройдет 8 июля в Монако, а чемпионы мира по разным версиям при ее проведении будут сеяными. Турнир пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинальные поединки запланированы на сентябрь/октябрь нынешнего года, полуфиналы – на начало 2018-го, а финал состоится в мае следующего года.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.