Усик может выиграть эксклюзивный чемпионский пояс от WBC

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, который примет участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в случае победы в турнире получит эксклюзивный «Бриллиантовый» чемпионский пояс от WBC.



Всемирный боксерский совет представил свою награду победителю Всемирной боксерской суперсерии, презентовав «Бриллиантовый» чемпионский пояс. Этот пояс вручается в очень редких случаях и только в боях выдающихся боксеров. Например, именно его получил Флойд Мейвезер после победы над Мэнни Пакьяо.



«Предстоящий турнир – сражение лучших бойцов дивизиона, - прокомментировал предстоящее событие президент WBC Маурисио Сулейман. – Легких боев не будет, и кто бы не победил, он будет считаться одним из лучших боксеров в мире. Поэтому мы гордимся тем, что WBC также представлена в турнире, на кону в котором будет стоять высшая награда нашей организации».



Напомним, что свое участие в в турнире подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик. По неофициальной информации, свое согласие на выступление в турнире дал и Кшиштоф Гловацки.



Жеребьевка турнира пройдет 8 июля в Монако, а чемпионы мира по разным версиям при ее проведении будут сеяными. Турнир пройдет по олимпийской системе. Четвертьфинальные поединки запланированы на сентябрь/октябрь нынешнего года, полуфиналы – на начало 2018-го, а финал состоится в мае следующего года.