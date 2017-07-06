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КРАСЮК: «Вероятными противниками Усика являются Гловацкий и Хук»

Генеральный директор К2 Promotions рассказал о возможном сопернике украинца в WBSS

  • 06.07.2017 17:08
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klitschko-brothers.com. Александр Усик
© klitschko-brothers.com. Александр Усик

Генеральный директор К2 Promotions в Украине Александр Красюк поделился своим мнением относительно перспектив чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии, а также рассказал, когда и против кого следует ожидать следующего поединка украинца.
 
По словам Красюка, при жеребьевке турнира, которая состоится 8 июля в Монако, Усику, скорее всего, достанется либо Марко Хук, либо кто-то из пары Кшиштоф Гловацки/Майк Перес. Пока, как известно, кандидатура восьмого учасника турнюра не утверждена, а свое участие подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик.

«Таким образом, поединок Александра, который планировался на конец августа в Украине, будет отменен. Скорее всего, поединок Александра пройдет теперь в сентябре, и в зависимости от того, кто будет соперником, будет определено и место. Возможно, это тоже будет Украина, - цитирует Красюка Ringside24. - Наиболее вероятными противника Александр, как сеяного боксера, на данный момент мне видятся Марко Хук и Кшиштоф Гловацкий. Хотя кандидатура польского боксера еще окончательно не утверждена, возможен также вариант с кубинцем Майком Пересом, который недавно спустился в «крузера». Еще есть два несеянных боксера — Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик, но россиянин — обязательный претендент Мариусу Бриедису, а поляк — Мурату Гассиеву. На выходных это все должно определится».

Источник — Klitschko-brothers

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