Новым тренером Хэя стал Исмаэль Салас

Можно конечно критиковать Луческу,очень своеобразный человек,но относиться к нему с неуважением э...

почитай интервью Ромелу после его тогдашнего ухода, он сам захотел уйти

Атакующая игра Голубич? О боги! Где, ну где я хоть что-то об этом написал? Она весь матч отыграла...

что правда может???) ну слава тебе господи!) а может и активно выигрывать мячи на вылет способна?...