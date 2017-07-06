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Новым тренером Хэя стал Исмаэль Салас

Ранее специалист работал с Гильермо Ригондо, Нонито Донэйром и Хорхе Линаресом

  • 06.07.2017 18:17
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klitschko-brothers.com. Исмаэль Салас (по центру)
© klitschko-brothers.com. Исмаэль Салас (по центру)

Известный специалист Исмаэль Салас, работавший со многими известными боксерами, в том числе и с Гильермо Ригондо, Нонито Донэйром и Хорхе Линаресом, стал новым наставником экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя.

Салас сменил Шея Макгигана, сотрудничество с которым Хэй прекратил месяц назад. Британский боксер надеется вернуться в ринг после травмы ахилла, полученной в проигранном бою с Тони Беллью, уже до конца этого года.

«Я очень рад приветствовать Саласа, тренера, которого я знаю в течение ряда лет, в своем углу, - цитирует Хэя Sky Sports. - Очень уважаю его достижения и верю, что он действительно может помочь мне. Я хочу не просто вернуться в ринг, но и снова завоевать чемпионский титул в супертяжелом весе».

В свою очередь Салас заявил, что Хэю вполне по силам выиграть один из поясов. «Естественно, я с большим интересом следил за возвращением Дэвида. Он большой талант и занимает достойное место в числе лучших супертяжей мира. Болельщики хотят видеть его чемпионские бои, и это именно то, что он заслуживает».

Источник — Klitschko-brothers

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