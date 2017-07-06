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Майк Перес стал восьмым участником Всемирной боксерской суперсерии

Поляк Кшиштоф Гловацки останется в резерве

  • 06.07.2017 22:20
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Getty Images. Майк Перес
© Getty Images. Майк Перес

Организаторы World Boxing Super Series официально подтвердили, что восьмым участником турнира тяжеловесов станет кубинский боксер Майк Перес (22-2-1, 14 КО).

Также было официально подтверждено, что в резерве турнира на случай форс-мажорных обстоятельств будет находиться экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО).

Источник — Boxingnews

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