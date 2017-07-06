Джозеф ПАРКЕР: «Я могу победить кого угодно, даже Джошуа»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, которому 23 сентября в Манчестере предстоит защита титула в бою против Хью Фьюри, заявил, что хочет провести объединительный поединок с обладателем поясов WBA, IBF и IBО Энтони Джошуа, чье мастерство он оценивает очень высоко.
По словам Паркера, предпосылок для его возможного поединка с лидером рейтинга супертяжелого дивизиона хватает. «Джошуа только прибавляет и отлично смотрелся в своем последнем поединке против Кличко. Он – умный боец, который хочет заполучить то, что есть у меня, - цитирует Паркера Sky Sports. - У него есть два титула, но в дивизионе их еще два, и у меня - один из них. Если он хочет унифицировать титулы, то должен встретиться или со мной, или с Деонтеем Уайлдером. Но я хочу быть первым. Я готов драться с любым соперником, упорно тренируюсь, сосредоточен на боксе и могу победить кого угодно. Джошуа считает, что может победить меня. Так давайте устроим бой».
Источник — Klitschko-brothers
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