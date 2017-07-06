IBF вернула Поветкина в свой рейтинг

Международная боксерская федерация (IBF) вернула россиянина Александра Поветкина в свой рейтинг, присвоив ему 13-й номер в супертяжелой весовой категории



Владельцем пояса IBF в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа, следом за ним в рейтинге идут болгарин Кубрат Пулев, камерунец Карлос Такам, румын Кристиан Хаммер и украинец Владимир Кличко.



Поветкин был исключен из рейтинга IBF после того, как перед претендентским боем против канадца Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина обнаружили остарин. Ранее поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) сорвался из-за обнаружения у Александра мельдония.



Наномним, в начале июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.



Эти организации, соответственно, тоже вернут Поветкина в свои рейтинги.