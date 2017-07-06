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IBF вернула Поветкина в свой рейтинг

Российскому боксеру присвоили 13-й номер супертяжелой весовой категории

  • 06.07.2017 23:12
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Getty Images Александр Поветкин
© Getty Images Александр Поветкин

Международная боксерская федерация (IBF) вернула россиянина Александра Поветкина в свой рейтинг, присвоив ему 13-й номер в супертяжелой весовой категории

Владельцем пояса IBF в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа, следом за ним в рейтинге идут болгарин Кубрат Пулев, камерунец Карлос Такам, румын Кристиан Хаммер и украинец Владимир Кличко.

Поветкин был исключен из рейтинга IBF после того, как перед претендентским боем против канадца Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина обнаружили остарин. Ранее поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) сорвался из-за обнаружения у Александра мельдония.

Наномним, в начале июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.

Эти организации, соответственно, тоже вернут Поветкина в свои рейтинги.

Источник — Newsru.com

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