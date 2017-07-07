Почему Лебедев отказывается участвовать в турнире за 50 млн долларов

Российский боксер Денис Лебедев 9 июля проведет бой с Марком Флэнаганом в Екатеринбурге, и, скорее всего, даже после него продолжит говорить «нет» на вопрос об участии в турнире с призовым фондом 50 миллионов долларов. Менеджер Вадим Корнилов ответил, почему чемпион WBA не соглашается:

— Денис рассматривал вступление в турнир, но те условия, которые нам предлагают, конкретно для него сейчас не подходят. Денис – чемпион, никто не скрывает, что он проведет не так много боев до конца карьеры, и на этом уровне мы хотим понимать все условия до подписания контракта, а не после.

Сейчас ситуация, когда все боксеры подписывают контракты на одинаковых финансовых условиях, независимо от того, есть у тебя чемпионский пояс или нет. Плюс непонятно, будут ли бои, проведенные внутри турнира, считаться защитой титула. Нам пообещали, что это будет определено по ходу, но подписывать контракт, не зная этих условий, неправильно.

— Лебедев проводит бой 9 июля. В теории уже в сентябре у него мог бы быть бой, например, с Хуком в Германии в рамках суперсерии. Правильно понимаю, что при таких условиях на подготовку остается чуть больше двух месяцев?

— У Дениса в принципе есть обязательства перед WBA, которые мы хотим выполнить. Есть определенные планы по объединению титулов, плюс есть определенные семейные обстоятельства. Гонорары, которые он получает сейчас, сопоставимы с теми, которые могут предложить в суперсерии, поэтому подписать контракт в такой ситуации больше похоже на авантюру. Тем более есть еще такой момент, что организаторы турнира представляют интересы ряда боксеров, которые в нем участвуют. Это тоже не совсем хорошо.

При этом сама идея проекта мне кажется очень интересной. Мы, например, были за то, чтобы там участвовал Дмитрий Кудряшов. Он на подъеме, ему есть что доказывать, он получает возможность боксировать с чемпионом мира. Отлично.

— Что можно сказать людям, которые восьмого числа после жеребьевки напишут: «Дмитрий Кудряшов будет боксировать с Кшиштофом Влодарчиком или Марко Хуком, а Денис – с Флэнаганом в Екатеринбурге»?

— Я объясню, почему Денис проводит бой с Марком Флэнаганом. Во-первых, Марк – это боксер из Топ-15 рейтинга WBA, которого они предложили для защиты титула, и от того, что его мало знают в России и в мире, он не перестает быть опасным боксером. Во-вторых, формально у Дениса в последнем бою поражение, его нужно закрывать. В-третьих, у Лебедева бой за боем были очень серьезные поединки, к каждому из которых была тяжелая подготовка. Иногда боксеру нужно дать возможность почувствовать уверенность в себе и провести бой немного другого уровня. Наконец, у нас было не так много вариантов: реванш с Гассиевым? Провести его в России будет еще дороже, чем в первый раз. Со стороны Гассиева тоже не было предложений о реванше, поэтому в настоящий момент бой с Флэнаганом был оптимальным решением.

— С кем можно боксировать после этого, если все будут бороться за Кубок Мохаммеда Али?

— Вся серия рассчитана на небольшой срок, еще не все боксеры дали окончательное согласие, а первые бои пройдут уже в сентябре. Так что мы видим несколько вариантов продолжения карьеры для Дениса Лебедева и не исключаем возможности побоксировать за еще один из поясов.