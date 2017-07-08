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Андрей РУДЕНКО: Если бы не травма, я бы победил Поветкина

Украинский супертяж сообщил, что мог привезти победу в Украину над «Русским витязем»

  • 08.07.2017 14:09
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Getty Images. Андрей Руденко
© Getty Images. Андрей Руденко
Уроженец Днепра считает, что если бы не проблемы с шеей, то он смог бы победить «Русского витязя».
 
«Во время подготовки были проблемы с шеей, я жаловался массажистам, они смотрели, массажировали. В первом раунде во время размена, схватило шею. Я думаю, что рефери начнет отсчитывать, чтобы я восстановился, но рефери сделал паузу. Я пытался себе по массажировать, шеей покрутить, потом подошел врач, он по массажировал, и вроде бы немного стало легче.
 
Я привык первый раунд проводить в разведке, но травма мне это не разрешила и я бою не смог показать того, что приготовил из-за травмы. Я решил продолжать бой, ведь не хотел, чтобы в послужном списке было поражение «ТКО».
 
В средине боя я начал тяжело дышать, возможно из-за шеи, ведь из-за нее в мозг идет кровь, но потом открылось второе дыхание, я понял, что буду работать все 12 раундов.
 
Если бы не травма, я бы привез победу в Украину, я в этом уверен. Удивил вес Поветкина, он показал 104 кг, он до этого важил по 110 кг. Тренеры Александра делали акцент на скорость, чтобы быть быстрее меня», - сообщил Руденко.
 
Напомним, что неделю назад Руденко уступил Поветкину по очкам.

Источник — Xsport

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