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Александр Усик сразится с Марко Хуком

Поединок состоится в сентябре или октябре

  • 09.07.2017 09:43
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Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик выбрал себе соперником в 1/4 Всемирной боксерской суперсерии бывшего чемпиона мира по этой же версии немецкого боксера Марко Хука (40-4-1, 27 КО).

Бой Александра Усика с Марко Хуком состоится в сентябре либо в октябре, точная дата проведения боя, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.

Источник — Boxingnews

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