Александр Усик сразится с Марко Хуком

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик выбрал себе соперником в 1/4 Всемирной боксерской суперсерии бывшего чемпиона мира по этой же версии немецкого боксера Марко Хука (40-4-1, 27 КО).

Бой Александра Усика с Марко Хуком состоится в сентябре либо в октябре, точная дата проведения боя, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.