Александр УСИК: «Хочу ли я драться с Джошуа? Почему бы и нет»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил в комментарии Fighttalk.net, что не против провести бой с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, но подумает об этом немного позже - после объединения чемпионских поясов в своей весовой категории.

«Хочу ли я драться с Джошуа? Почему бы и нет! Сейчас я сконцентрирован на своем дивизионе, потому что мне нужны еще три чемпионских пояса в крузервейте!», - сказал Александр Усик.