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Александр УСИК: «Хочу ли я драться с Джошуа? Почему бы и нет»

Но пока украинский боец сконцентрирован на своем дивизионе

  • 09.07.2017 10:56
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Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил в комментарии Fighttalk.net, что не против провести бой с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, но подумает об этом немного позже - после объединения чемпионских поясов в своей весовой категории.

«Хочу ли я драться с Джошуа? Почему бы и нет! Сейчас я сконцентрирован на своем дивизионе, потому что мне нужны еще три чемпионских пояса в крузервейте!», - сказал Александр Усик.

Источник — Boxingnews

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