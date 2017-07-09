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Гассиев сразится с Влодарчиком, Бриедис встретится с Пересом

Стали известны все пары четвертьфинальной стадии соревнований во Всемирной боксерской суперсерии

  • 09.07.2017 13:55
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boxingplanet.ru. Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Определились все пары четвертьфинальной стадии соревнований во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

Вполне ожидаемо, чемпион WBO украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) выбрал себе в соперники экс-чемпиона Марко Хука (40-4-1, 27 КО) из Германии.

Не менее ожидаемо было и то, что IBF будет настаивать на защите своим чемпионом Муратом Гассиевым (23-0, 17 КО) из России чемпионского титула против обязательного претендента поляка Кшиштофа Влодарчика (53-3-1, 37 КО).

А вот боссы WBC, в отличие от своих коллег из IBF, не настаивали на том, чтобы чемпион WBC латвиец Майрис Бриедис (22-0, 19 КО) проводил обязательную защиту титула против россиянина Дмитрия Кудряшова (21-1, 21 КО), поэтому Бриедис выбрал себе другого оппонента - кубинца Майка Переса (22-2-1, 14 КО).

Кудряшов же сразится в битве нокаутеров с «регулярным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21-0, 20 КО). Из 43-х боев Кудряшова и Дортикоса на профи-ринге только один прошел полную дистанцию, так что в этом поединке нокаут гарантирован практически на 100%.

Источник — Boxingnews

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