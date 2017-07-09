Диллиан Уайт бросил вызов Джозефу Паркеру

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что готов встретиться с чемпионом мира по версии WBO в этой весовой категории, новозеландцем Джозефом Паркером. По словам Уайта, он готов драться с Паркером после запланированного на 23 сентября поединка новозеландца с Хью Фьюри, или же заменить последнего, если тот снова не сможет выйти в ринг.

Уайт и Паркер побывали на большом вечере бокса в Лондоне, в рамках которого Фьюри провел «разогревочный» бой с Камилем Соколовски.

«Я готов драться, давай все устроим, - сказал Уайт, обратившись к Паркеру. – Я буду готов, если Фьюри вновь не сможет драться в сентябре. Давай, сделаем это. У тебя есть пояс чемпиона мира, который я хочу. Ты должен сражаться с приличными бойцами. Поэтому я предлагаю бой тебе».

Как отмечает Newshub, Паркер посоветовал Уайту обратиться к его менеджеру – Дэвиду Хиггинсу. Тот, в свою очередь, пообещал встретиться с промоутером Уайта – Эдди Хирном – в понедельник.